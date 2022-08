Cervo in fuga sul Sempione, salvato e liberato nei boschi a Rescaldina

Gli agenti del Nucleo Ittico Venatorio della Città Metropolitana sono intervenuti questa mattina, 26 agosto, lungo il Sempione per recuperare un cervo in stato di libertà, avvistato inizialmente nel piazzale dell’Esselunga in corso Europa, a Rho. La segnalazione della presenza dell’animale, che probabilmente spaventato si stava già dirigendo sulla Statale del Sempione in direzione Legnano, è arrivata alla polizia locale di Rho, corsa sul posto con due equipaggi insieme a una volante della Polizia di Stato.

Riscontrata la presenza del cervo e considerato il pericolo per gli automobilisti è stato chiuso al traffico momentaneamente la carreggiata; l’animale nel frattempo si è diretto verso un’area industriale a chiusa al traffico a Pogliano Milanese dove è stato catturato attraverso una idonea rete con il supporto e le direttive degli agenti della Polizia Venatoria. Il cervo, una femmina gravida, era in ottime condizioni di salute ed è stata liberata nelle zone boschive di Rescaldina con l’aiuto della polizia locale.

La Polizia Locale di Rho ha rispettivamente recuperato e portato in salvo, in varie situazioni: 2 cervi, 2 cani, 9 pesci gatto, una nidiata di Germani e rispettiva mamma anatra, una nutria, un pappagallo.