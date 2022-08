Coppa Italia di Serie D, i rigori sorridono a Varesina e Arconatese

Il primo turno della Coppa Italia di Serie D è stato a tutti gli effetti un antipasto del campionato di Serie D che inizierà domenica 4 settembre. Diversi gli scontri che hanno visto in campo le squadre varesotte e dell’Alto Milanese, anche con scontri diretti. Tutte queste sfide si sono concluse in parità, con i calci di rigore a decretare la squadra qualificata per il secondo turno.

Sorride la Varesina, che elimina il Desenzano dopo il 2-2 della partita, così come la Caronnese che fa fuori la Castanese (leggi qui). Anche l’Arconatese passa allo step successivo vincendo al “Provasi” di Castellanza.

DESENZANO VARESINA 2-2 (4-6 d.c.r.)

Sorride ancora la Varesina che dopo aver passato il turno preliminare contro la Real Calepina, si ripete anche a Desenzano, ottenendo il passaggio al gradino successivo grazie ai calci di rigore e alle parate dell’esperto portiere Vito Spadavecchia. Nei tempi regolamentari i rossoblu hanno trovano il vantaggio al 44’ del primo tempo con Ekuban, ma nella ripresa i bresciani hanno saputo ribaltare il match in meno di 10 minuti: 1-1 di Esposito dopo 2’ e sorpasso firmato da Maione al 9’. A rimettere in equilibrio la contesa è stato il preciso piattone mancino di Orellana al 23’. Ai rigori, come anticipato, Spadavecchia ha respinto le conclusioni di Bianchetti e Pinardi facendo esultare i suoi.

TABELLINO

DESENZANO-VARESINA 2-2 (4-6 d.c.r)

Marcatori: pt 44’ Ekuban; st 2’ Cristian Esposito, 9’ Maione, 23’ Orellana Cruz;.

Rigori: Bianchetti (parata), Gasparri (gol); Franzoni (gol), Grieco (gol); Pinardi (parata), Pino (gol); Mandelli (gol), Orellana Cruz (gol).

DESENZANO (4-3-3) Malaguti; Alborghetti, Adriano Esposito, Varoli, Messali (20’ st De Palma); Franzoni, Mandelli, Cristian Esposito (28’ Bardelloni); Bianchetti, Maione (30’ st Pinardi), Marinaci (10’ st Bassini). A disposizione: Frattini, Solimeno, Tonani, Forlani). All.: Tacchinardi.

VARESINA (4-3-3) Spadavecchia; Schieppati (35’ st Zefi), Gregov, Bernardi, Pozzi (23’ st Lucentini); Donizetti (43’ st Biagi), Grieco, Malvestio (43’ st Pino); Orellana Cruz, Ekuban (28’ st Clerici), Gasparri. A disposizione: Baglieri, Sali, Marin, Kate. All.: Fedele.

ARBITRO Cerea di Bergamo.

NOTE Spettatori: 100 circa. Calci d’angolo: 4-4. Recupero: 3’ e 6’.

CASTELLANZESE – ARCONATESE 1-1 (4-5 d.c.r.)

Festeggia l’Arconatese al “Provasi” di Castellanza dopo che la gara si era chiusa sull’1-1. Vantaggio degli oroblu grazie a Ferrandino – uno degli ex della gara – ma a inizio ripresa è la firma di Mandelli a rimettere tutto in parità. Nella sequenza dei penalty la Castellanzese sbaglia di più, con il portiere dell’Arconatese Cordaro che respinge i tentativi di Derosa e Raso, oltre il palo di Ibe.