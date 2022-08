Dal Ceresium Bisustum al San Michele, le amichevoli estive del Città di Varese

Dopo la prima settimana di allenamenti il Città di Varese aumenta l’intensità degli allenamenti e questa settimana, la seconda di precampionato, vedrà due doppie sedute. La prima sgambata stagionale è prevista per sabato 6 agosto (alle ore 16) quando al Centro Sportivo delle Bustecche i biancorossi potranno sciogliere i muscoli affaticati dalla preparazione contro il Ceresium Bisustum.

Secondo appuntamento sarà mercoledì 10 agosto (ore 19) a Maccagno contro il Locarno prima del triangolare con Sangiuliano City e Vogherese previsto per venerdì 12 agosto (leggi qui).

Il calendario comunicato dalla società biancorossa prevede per domenica 21 agosto alle ore 16.00 a Carate Brianza la sfida contro la Folgore Caratese mentre mercoledì 24 agosto alle Bustecche un allenamento congiunto con il San Michele (alle ore 18.30 alle Bustecche) prima dell’esordio in Coppa Italia previsto per domenica 28 agosto per il quale è ancora da sorteggiare l’avversaria.