DoteComune, cinque posti disponibili in Comune di Varese

C’è tempo fino a giovedì 25 agosto per candidarsi alla selezione di uno dei progetti formativi di DoteComune in Comune a Varese.

Sono cinque i percorsi disponibili presso l’ente: due tirocini della durata di 3 mesi presso il Servizio Statistica; due tirocini della durata di un anno presso i Servizi Demografici e infine un tirocinio della durata di 12 mesi presso l’Unità Specialistica Formazione.

L’avviso per la selezione sarà pubblicato fino a giovedì 25 agosto 2022, data ultima per poter presentare la domanda di partecipazione. Successivamente alla chiusura dell’avviso, verificata la regolarità della domanda presentata, i candidati saranno convocati presso il Comune di Varese per un colloquio di selezione individuale.

Il punteggio conseguito nel colloquio di selezione concorre, insieme ai titoli presentati, alla definizione di una graduatoria finale di idoneità. I colloqui saranno svolti presso il Laboratorio Informatico di via Caracciolo a Varese, in Villa Baragiola, a partire da giovedì 1 settembre 2022, secondo il calendario che sarà pubblicato nei giorni successivi la chiusura dell’avviso. Ai candidati non perverrà alcuna comunicazione personale, pertanto la pubblicazione del calendario ha valenza di convocazione.

L’avvio dei percorsi formativi di DoteComune sarà poi a partire da giovedì 29 settembre 2022.