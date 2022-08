Eolo-Kometa, Fetter beffato. Ganna perde la maglia in Germania

Giornata piuttosto sfortunata per i tifosi di ciclismo della nostra zona: in due gare differenti, sia la Eolo-Kometa sia Pippo Ganna sono stati beffati nelle rispettive prove.

A rimanerci peggio è senza dubbio Erik Fetter, corridore ungherese della Eolo-Kometa che cercava il riscatto dopo la cronometro di giovedì costellata di sfortuna. Fetter – che proprio nella prova contro il tempo riponeva speranze di piazzamento – è stato protagonista dell’ultima tappa al Tour Poitou, in Francia. (foto Sprint Cycling)

Dopo aver animato una fuga prima ampia e poi con altri cinque uomini, Fetter ha provato l’azione solitaria negli ultimi 6 chilometri ed è rimasto in testa da solo a lungo. Purtroppo alle sue spalle chi aveva un velocista (seppure in gruppo ridotto) ha lavorato bene e l’ungherese è stato raggiunto negli ultimi 500 metri. Alla fine ha vinto allo sprint il francese Lorrenzo Manzin (Total Energies) davanti ai connazionali Thomas e Sarreau. La vittoria finale della corsa a tappe è andata invece allo svizzero Stefen Küng che ha gestito al meglio il successo nella crono.

GANNA SENZA MAGLIA

Sveste invece la maglia rossa di leader del Deutschland Tour il verbanese Filippo Ganna: il corridore della Ineos Grenadier rimane in testa alla corsa a pari merito con l’azzurro Alberto Bettiol e con il norvegese Aleksander Kristoff. Quest’ultimo ha vinto la tappa di oggi ma per il gioco degli abbuoni e per il tempo della crono i giudici hanno assegnato a Bettiol il simbolo del primato.