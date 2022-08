Europei di canottaggio: Cesarini e Ondoli in finale per le medaglie

Sono le campionesse europee in carica, oltre che le detentrici del titolo olimpico, e non vogliono certo abdicare: Federica Cesarini da Bardello e Valentina Rodini da Cremona sono già certe di disputare la finale del doppio pesi leggeri agli Europei di canottaggio di Monaco di Baviera grazie alla splendida vittoria ottenuta ieri (giovedì 11) in batteria.

Cesarini e Rodini si sono imposte con 10″ di margine sulle eterne rivali della Francia, costrette quindi a passare dai recuperi: la batteria metteva in palio un posto per la finale A e le due lombarde non se lo sono fatte scappare con una progressione sempre più potente nella seconda metà della regata. L’appuntamento è quindi per domenica all’ora di pranzo.

E sarà finale anche per l’angerese Chiara Ondoli, seppure con un percorso più difficile: il quattro di coppia azzurro su cui gareggia l’atleta del Lago Maggiore (insieme a Clara Guerra, Alessandra Montesano e Valentina Iseppi) non ha superato le batterie ma si è qualificata grazie al quarto posto – ultimo utile – nei recuperi. Nella regata di ripescaggio vinta dalla Svizzera, l’Italia si è inserita tra la Germania e la Francia che hanno terminato rispettivamente al terzo e quinto posto. Ora il quartetto ha il tempo per recuperare le forze e provare a far bene in finale anche se il pronostico le vede fuori dal podio.

Fuori invece dalla gara per le medaglie la giovane gaviratese Alice Codato impegnata insieme ad Aisha Rocek sul due senza senior femminile. Nella regata di recupero vinta agevolmente dall’Irlanda, le due azzurre hanno lottato fianco a fianco con la Grecia e con la Repubblica Ceca ma la rimonta finale non è bastata per superare le elleniche, brave a prendersi il secondo posto disponibile per l’ingresso in finale A.

