Ferragosto a Ispra: dal 12 al 15 agosto stand gastronomico sul lungolago

Ricco menù con piatti gustosi per i quattro giorni organizzati dalla pro loco e dall’amministrazione comunale

Quattro giorni di eventi sul lungolago di Ispra per festeggiare Ferragosto. La pro loco e l’amministrazione comunale hanno organizzato un lungo fine settimana per trascorrere insieme le giornate di metà agosto, con pranzi e cene in Piazzale Rapazzini.

Ricco il menù, con piatti per tutti i gusti: gnocchi al sugo di cinghiale, pasta al sugo di pesce, alette di pollo (anche piccanti) e patatine, polpettine miste, panino con la salamella. Il 14 e il 15 ci sarà anche il fritto misto, mentre per il pranzo del 15 agosto ci sarà la paella.