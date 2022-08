Gavirate Calcio e Juventus ancora assieme

La società Gavirate Calcio comunica di avere rinnovato per due stagioni sportive (2022-2023 e 2023-2024) la

collaborazione relativa alla Scuola Calcio con Juventus Football Club. (in foto l’accordo di due anni fa)

Sarà il quarto anno consecutivo di sinergie tra il club biancornero e quello rossoblu. Le Juventus Academy rappresentano un numero ristretto di centri di eccellenza e di riferimento sul territorio nazionale, selezionate in base a una serie di parametri sportivi e valoriali, dove viene trasmesso il Metodo Juventus attraverso la condivisione delle metodologie, la formazione dei tecnici e le visite effettuate dallo staff torinese durante il corso della stagione sportiva, con l’obiettivo di portare la professionalità dei metodi e delle programmazioni bianconere direttamente presso le Società presenti sul territorio italiano.

Massimo Foghinazzi, presidente del Gavirate Calcio, si esprime così a proposito del rinnovo della collaborazione al progetto Juventus Academy: «Siamo orgogliosi di questo rinnovo con Juventus, perché rappresentiamo uno dei club più importanti del mondo e perché da quest’estate abbiamo l’onore di essere l’unica società che lo rappresenta in Lombardia. In Italia, siamo una delle 11 Juventus Academy, ad esclusione della regione Piemonte (19). Questo ci stimola molto e ci dà tanta responsabilità: per noi, è importante essere sempre più legati a un brand come questo. Siamo contenti perché Juventus ha intenzione di rafforzare e investire ulteriormente sul progetto, tant’è vero che – per la prima volta – ci sarà una persona del club fissa a Gavirate, oltre alle visite tecniche

degli istruttori bianconeri ogni 15 giorni per formare i nostri allenatori. Tutti gli atleti dell’attività di base e i loro genitori potranno dunque avere come riferimento un professionista di Juventus che supporterà tutto il nostro lavoro. Il nostro obiettivo è proprio quello di diventare un punto di riferimento come Scuola Calcio che guarda ai

valori tecnici, ma anche etici, morali ed educativi per far crescere nel modo migliore i ragazzi».