Ghirla e Ganna, due panchine contro la violenza

Domenica 28 agosto sarà una giornata speciale per la cittadinanza del Comune di Valganna: la mattina sarà tutta dedicata a una manifestazione che sarà una presa di posizione forte contro ogni forma di violenza.

“Per mano si può – Dire basta alla violenza” inizierà alle ore 10 con il ritrovo di tutti i partecipanti al Maglio di Ghirla. Alle 10,30 è previsto l’intervento delle autorità presenti che sarà seguito dal taglio del nastro e dall’inaugurazione di una panchina contro la violenza in quel di Ghirla.

Dopodiché prenderà il via una camminata solidale sulla pista ciclopedonale che collega Ghirla con Ganna. Anche in questa località sono previsti il taglio del nastro e l’inaugurazione di una seconda panchina.

Al termine della cerimonia, la Pro Loco Valganna organizzerà un aperitivo per i presenti negli spazi del centro polivalente di Ganna. I momenti conviviali proseguiranno, perché dalle 13,30 sarà aperto uno stand gastronomico – sempre a cura della Pro Loco – per terminare in modo conviviale la manifestazione.

Oltre a comune e Pro Loco, partecipano all’iniziativa altre realtà come la Comunità Montana del Piambello e la compagnia teatrale della Valganna “Scusate il disturbo”. L’intero evento è aperto a tutti.