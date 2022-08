“Il gioco dei destini sospesi” in scena a Vergiate

Alla cooperativa sociale La Via di Casa a Vergiate un nuovo appuntamento col teatro domenica 28 agosto alle 15.30 con Il gioco dei destini sospesi.

Il ricavato dello spettacolo a cura della Compagnia degli Zelattori e diretto da Monica Antonioli sarà interamente al fondo per le borse di studio per le famiglie in difficoltà del progetto “Sapere di essere”.

Il biglietto costa 18 euro. I posti sono limitati ed è necessario prenotarsi sul sito della cooperativa.