“Giovani, ci siamo!”, a Gavirate incontro con Capriolo, Cauzzo e Langè

Giovedì 1 settembre in sala Mura a Gavirate, alle ore 21 si terrà il primo evento pubblico dei Giovani Democratici Dei Laghi.

In vista delle elezioni del 25 settembre 2022 ospiti dell’iniziativa i giovani candidati del nostro territorio: Matteo Capriolo (il più giovane candidato in Italia per il centrosinistra), Noemi Cauzzo e Valerio Langè.

«Sarà un’opportunità per capire e sentire quali sono le idee, le proposte dei nostri candidati, in particolare sulla prospettiva dei giovani – spiegano gli organizzatori. Siamo molto contenti di organizzare questo confronto con Matteo, Noemi e Valerio, che ringraziamo per la loro tempestiva disponibilità. La scelta da parte del Partito Democratico di candidare i giovani, lancia un grande segnale: positivo e di prospettive future. Dobbiamo, quindi, cogliere questa grande occasione sostenendo tutti e tre i nostri candidati».