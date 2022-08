Giulia Lazzarini chiude la stagione teatrale estiva

Dopo il successo dei primi due appuntamenti, lunedì sera terzo e ultimo spettacolo della rassegna “Estate con grandi attori”: tre spettacoli dedicati al teatro di prosa, che hanno portato a Varese sul palco dei Giardini Estensi, i grandi interpreti della scena nazionale, come Luca Zingaretti, Fabrizio Gifuni.

Lunedì 5 settembre, alle ore 21.30, è in programma “Muri. Prima e dopo Basaglia”, scritto e diretto da Renato Sarti e interpretato da Giulia Lazzarini. Sul palco varesino una delle attrice predilette di Strehler. Scritto in base alle testimonianze di alcune infermiere, e su tutte quella di Mariuccia Giacomini, Muri racconta della vita in manicomio prima e dopo la rivoluzione voluta da Franco Basaglia.

Camicie di forza, sporcizia, ricorso massiccio a docce fredde, psicofarmaci, pestaggi, elettroshock. Lobotomia. Questo era il manicomio prima dell’arrivo di Franco Basaglia: una sorta di lager, in cui veniva perpetrata ogni tipo di coercizione. Con il suo intervento, il dialogo e il rispetto presero il posto della violenza, all’insegna della comprensione e della condivisione della umana sofferenza.

La protagonista riflette sulla sua esperienza trentennale di infermiera e lo fa con una nostalgia particolare, quella del poeta, con la lucidità di chi si rende conto che la straordinaria spinta di mutamento di quegli anni col tempo si è affievolita e rischia di finire inghiottita dall’indifferenza generale. La legge Basaglia rappresenta uno dei punti più alti della storia della nostra democrazia. È stata una delle grandi conquiste di carattere sociale, umano e civile del nostro Paese.

La programmazione artistica e organizzativa della rassegna varesina è realizzata grazie alla collaborazione con il direttore del Teatro Elfo Puccini di Milano, Fiorenzo Grassi.

I biglietti sono acquistabili al Multisala Impero di Varese e al link.

Ph E. Boga