Golasecca celebra l’Assunta e San Rocco

Golasecca in festa, per la patronale dell’Assunta. Anche quest’anno come da tradizione, il 15 agosto il paese celebra la santa patrona e anche il compatrono San Rocco, la cui festività cade il giorno successivo.

Venerdì 12 agosto alle ore 20.30 si terrà la recita del Santo Rosario in preparazione alla Solennità dell’Assunta, nella chiesa di San Rocco.

Lunedì 15 Agosto alle ore 10.30 Santa Messa Solenne nella chiesa parrocchiale. Alle 20.30 nella chiesetta di San Rocco la recita dei vespri e a seguire la processione con il simulacro di San Rocco percorrendo via Matteotti, Piazza I°Maggio e la conclusione della celebrazione nella chiesa parrocchiale dove San Rocco resterà fino a settembre.

La processione sarà presieduta dal parroco don Hervè Simeoni con la presenza del diacono Claudio Soave, il gruppo Alpini che, ogni anno si prodiga per portare il simulacro di San Rocco, le autorità civili, la Protezione Civile e il Corpo Musicale “A. Viotti”.