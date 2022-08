Il Gran Premio Città di Varese a Dario Di Tocco in sella a Lagomago

Il 71mo Gran Premio Città di Varese memorial Carlo Curti, che si corre sulla distanza dei 2250 metri sulla pista in erba, è stato vinto da Lagomago (8.71 la quota del totalizzatore) montato da Dario Di Tocco. Il baio della Grizzetti Galoppo, con un spunto bruciante a metà della dirittura di arrivo, ha preceduto Ragout, l’outsider montato dalla giovane Sara Del Fabbro che ha preso fin da subito la testa della corsa e imposto l’andatura. Al terzo posto Sopran Kalipso, la femmina baio dell’Equos racing team montata da Antonio Fresu e allenata sempre da Grizzetti, che ha sofferto non poco il terreno piuttosto duro.

Quarta e quinta piazza rispettivamente per Midnight Season, con in sella Dario Vargiu, e Caterpillar, montato da Gavino Sanna. Erano i due favoriti del totalizzatore con una quota di 4.97 il primo e 5.00 il secondo.

(foto: il momento della premiazione del fantino Dario Di Tocco)