Grande festa alla Rsa Camelot di Gallarate per i 100 anni di Santina

Una giornata di festa alla Rsa Camelot di Gallarate per il super compleanno della signora Santina Marchetti, che oggi ha tagliato il traguardo dei 100 anni.

Ospite della Rsa Camelot dal novembre 2021, la signora Santina ha festeggiato il compleanno più importante prima con tutti gli ospiti della struttura e poi circondata dall’affetto dei suoi familiari. Anche la presidente di 3SG Camelot Roberta Fausta Maurino e il vice presidente Paolo Banfi hanno voluto essere presenti per donare alla festeggiata un mazzo di fiori a nome del Cda e di tutto il personale della struttura e per stringersi intorno a lei in un simbolico abbraccio, insieme ai figli Bernardina e Giovanni Zanellato e ai rispettivi coniugi, ai nipoti, ai pronipoti, all’assessore ai Servizi sociali del Comune di Casorate Sempione Fausta Battaglia, e alla badante che accudiva Santina prima del ricovero in Rsa.

Nata il 26 agosto 1922 a Taglio di Po, in provincia di Rovigo, Santina Marchetti è la maggiore di 6 fratelli di cui 4 ancora in vita. Rimasta orfana di padre da giovane, fin da subito si adopera, lavorando come contadina, per aiutare la famiglia. Si sposa a 25 anni, un matrimonio durato quasi 60 anni dal quale nascono due figli, un maschio e una femmina. Nella sua lunga vita si è dedicata completamente ai lavori domestici e alla famiglia; le sue grandi passioni sono state la cucina e il cucito, e infatti si è sempre adoperata per confezionare bellissimi vestitini per figli e nipoti.

Dopo la morte del marito il periodo più buio, ma diventare bisnonna di due gemelle e aiutare la nipote ad accudirle, le ha reso più facile superare il lutto e le ha restituito il sorriso e la gioia di vivere.

A chi le chiede il segreto per invecchiare così bene Santina risponde: «L’amore per la famiglia e non smettere mai di sentirsi utile per gli altri».