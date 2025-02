Incidente a Casorate sul Sempione, ferita una 34enne

Una donna di 34 anni è rimasta ferita in modo serio (ma non è in pericolo di vita) a seguito di un incidente stradale avvenuto sul Sempione alle porte di Casorate, arrivando da Gallarate .

È avvenuto nel primo pomeriggio di martedì, poco dopo le 14:30. Sul posto sono intervenuti l’automedica e una ambulanza, oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco.

Da giovane donna è stata poi trasportata in ospedale a Legnano, in “codice giallo”, vorrei dire appunto con ferite ma non in pericolo di vita.

Le operazioni di soccorso e i rilievi hanno comportato forti limitazioni al traffico sulla statale .