Alle Arti di Gallarate il teatro è inclusivo: lo spettacolo tradotto in Lingua Italiana dei Segni

Se il teatro è la relazione tra chi sta sul palco e chi sta in platea, è capace di coinvolgere tutti.

E alle Arti di Gallarate si sono messi d’impegno per far partecipare tutti allo spettacolo “Ero un bullo”, riservato alle scuole della zona: compagnia, responsabili del teatro e docenti della scuola (istituto Toscanini di Casorate Sempione) hanno infatti allestito una postazione in platea per consentire anche ad una ragazza non udente di godersi lo spettacolo, tradotto in Lingua Italiana dei Segni da Francesca Messina e Alessia Zedda.

“Ero un bullo” è stato proposto dalle Arti nelle giornate di lunedì 3 e martedì 4, per le scuole medie e superiori: tre repliche per un totale di milleduecento ragazze e ragazzi coinvolti (per informazioni sulle rassegne per studenti: scuola.teatrodellearti@gmail.com).

La creazione di una versione per una persona non udente non era scontata, è stato un lavoro artigianale, costruita dalle persone: «Le interpreti Lis ci hanno contattati e abbiamo insieme organizzato la presenza della ragazza allo spettacolo» spiega Giulia Provasoli, del Teatro. La compagnia è stata molto disponibile nel condividere il testo dello spettacolo, così che le interpreti si sono potute preparare. Durante tutta la rappresentazione, hanno tradotto in lingua dei segni i dialoghi, la ragazza ha assistito allo spettacolo insieme ai suoi compagni».

Prodotto da Fondazione Aida, “Ero un bullo” è una storia di crescita e di cambiamento che attraversa tutte le età dell’adolescenza: il ragazzino che vive un’escalation di trasgressioni, di una continua e insoddisfatta ricerca di risposte, arriverà a una graduale presa di coscienza e ad un approdo per gli altri, la scelta di diventare educatore.