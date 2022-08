“Grazie al pronto soccorso di Humanitas Mater Domini”

Sono Marina Ferioli e vorrei esprimere il mio grazie a tutto il personale del Pronto Soccorso di Humanitas Mater Domini presente il giorno primo agosto 2022.

Un grazie particolare alla dottoressa Antonella Lecchi, grazie per l’umanità e per la gentilezza e professionalità dimostratami. Grazie di cuore per l’assistenza ricevuta. Cordiali saluti.