A Laveno Mombello lo spettacolo “Il sogno di tartaruga”

BAULE VOLANTE

Il sogno di tartaruga di Liliana Letterese, musiche di Mauro Pambianchi, Stefano Sardi

regia di Andrea Lugli

Tartaruga fece un sogno. Sognò un albero che si trovava in un luogo segreto. Sui rami dell’albero crescevano tutti i frutti della terra: banane, datteri, noci di cocco, meloni, miglio, patate dolci, manioca e tanti altri. Tartaruga raccontò il suo sogno agli altri animali, ma tutti risero. Ma ai sogni occorre credere fino in fondo perché si avverino. E soprattutto non bisogna avere fretta!

Il racconto di questo albero meraviglioso viene dall’Africa, un continente che tutti sogniamo, una terra che immaginiamo piena di colori, di suoni e ritmi, di una natura esuberante e vitale. I protagonisti sono gli animali della savana, rappresentati da pupazzi animati a vista.

Le musiche sono eseguite dal vivo su ritmi e strumenti africani, con tutta la loro carica di energia, capace di coinvolgere gli spettatori di tutte le età.

Spettacolo per tutti a partire dai 3 anni

Spettacolo realizzato nell’ambito della rassegna “Lago Incantato” a cura del Teatro del Sole e del Comune di Laveno Mombello, con il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito, ma per sostenere il progetto vi invitiamo a fare una donazione alla Fondazione del Varesotto, inserendo nella causale “progetto Lago Incantato”: https://www.fondazionevaresotto.it/i-progetti/lago-incantato/