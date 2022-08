Lightyear, la vera storia di Buzz di Toy Story proiettata a Esterno Notte

Il nuovo film della Disney Pixar è in programma sabato 20 agosto alle ore 21.15 la tensostruttura dei Giardini Estensi di Varese per bambini, famiglie e appassionati del genere

Imperdibile per le famiglie con bambini e più in generale per tutti gli appassionati della fortunata saga di Toy story, sabato 20 agosto alle ore 21.15 la tensostruttura dei Giardini Estensi di Varese ospita la proiezione di Lightyar – la vera storia di Buzz, nuovissimo film di animazione della premiata divisione Pixar di casa Disney.

Un nuovo appuntamento per Esterno Notte, la rassegna di cinema all’aperto di Filmstudio 90 dedicato alle famiglie con bambini e più in generale a tutti gli appassionati di film di animazione e di fantascienza.

“Lightyear – La vera storia di Buzz” tecnicamente è uno spin-off, cioè un film nato per raccontare la storia personale del personaggio non protagonista di un altro film, o di una serie. In questo caso la fortunata saga di Toy story, nata a metà anni ’90 e diventata un vero e proprio cult per gli appassionati del genere.

In Toy story Buzz è “solo” un giocattolo, ma il nuovo film ne svela la nascita, come membro del team degli Space Rangers, intento a fuggire al mondo infestato da creature rapaci in cui è bloccato assieme a insieme al suo capo, Alicia Hawthorne.

L’avventura è piena di riferimenti ad altre saghe e film cult della fantascienza, con cenni più o meno fantasiosi alle diverse teorie sul cosmo, le relazioni e gli equilibri tra le sue forze, ed è arricchito dalla simpatica compagnia di un buffo gattino hi-tech.

Per maggiori informazioni sulla rassegna, serate gratuite e location consultare il programma completo su www.filmstudio90.it.