Maroni vuole Giorgia Meloni al governo. Ma ringrazia Luciana Lamorgese

«Meloni for premier. Faccio il tifo per lei, nonostante le sparate del Cav. E Salvini al Viminale, ma grazie Lamorgese». La sintesi del pensiero di Roberto Maroni è tutta qui, nel titolo e nel sommario della rubrica che tiene sul Foglio, i Barbari Foglianti.

Un endorsement per la leader di Fratelli d’Italia, descritta come affidabile, e una stilettata a Matteo Salvini. Che può sì andare al Viminale, ma solo perché sarebbe sotto adeguata osservazione. «Per raggiungere l’equilibrio necessario Salvini dovrà tornare al ministero dell’Interno per prendere il posto di Luciana Lamorgese» riconosce l’ex ministro dell’Interno.

Va bene Salvini al Viminale, sì, ma «a due condizioni», dice Maroni: che ci sia Meloni a Palazzo Chigi (a tenerlo a bada, sembra dire tra le righe) e che l’attuale leader leghista «si dimentichi del Papeete e si ricordi che la ministra Luciana Lamorgese mi ha fatto presidente della Consulta anticaporalato in agricoltura, il cui mandato durerà per tutto il 2023».

Venenum in cauda, si dice, e infatti non è un caso che le «condizioni» dettate a Salvini siano la conclusione del pensiero di Maroni, la fine del ragionamento strategico sulle prospettive della leader di FdI.

Se la tagliente osservazione su Salvini è la conclusione del commento pubblicato sul Foglio, non va dimenticata anche l’altra metà, il giudizio favorevole su Meloni presidente del Consiglio: «Io sono davvero convinto che Giorgia Meloni sia la persona giusta: faccio il tifo per lei. Però mi rendo conto che non sarà facile resistere, sia per la guerra intestina (in primis Matteo Salvini che tutto vuole tranne che la Meloni vada a Palazzo Chigi) sia per le mille polemiche che la vedranno protagonista, per il semplice fatto che viene da Alleanza nazionale. Ed è anche per questo che io le auguro di rimanere in sella a lungo, se lo merita davvero».