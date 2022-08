Mondiali di canottaggio 2024-2026, Varese ci crede

La giunta varesina ha approvato l’impegno finanziario per garantire, come avvenuto negli anni scorsi, la possibilità di ospitare i prossimi eventi internazionali di canottaggio nel triennio 2024 – 2026. Dato l’enorme successo dei Mondiali di canottaggio appena conclusi, che hanno avuto un ritorno di immagine estremamente positivo per la città, con il sold out delle strutture ricettive che hanno registrato oltre 70mila prenotazioni e con ricadute economiche per tutto il territorio, il Comune di Varese insieme agli altri enti istituzionali e il Comitato organizzatore, punta a proseguire con l’impegno per portare ancora sul lago di Varese i grandi eventi sportivi internazionali legati al canottaggio, previsti per il triennio 2024 -2026.

L’amministrazione si impegna quindi formalmente a garantire a bilancio un importo di quasi 2 milioni di euro per poter candidare Varese per 2024 World Rowing Cup 1, 2025 World Rowing Cup 2 e per il mondiale assoluto del 2026.

“I Mondiali di canottaggio sul lago di Varese hanno contribuito in modo determinante al rilancio del turismo nel nostro territorio, con numeri record di prenotazioni e con le strutture ricettive che dal lago al centro città hanno registrato sold out per tutta la durata dell’evento – dichiara la vicesindaca Ivana Persusin – La valorizzazione del nostro lago passa attraverso la promozione di un turismo sportivo e sostenibile, che rappresenta uno dei segmenti di successo per il comparto turistico. Durante l’evento ho avuto modo di incontrare albergatori e gestori delle diverse attività economiche in città, riscontrando la netta volontà di consolidare la vocazione turistico sportiva del lago per le ricadute positive che è in grado di generare su tutto il territorio”.

“L’amministrazione conferma la volontà di consolidare la vocazione sportiva della città- dichiara l’assessore allo Sport Stefano Malerba – presentando al World Rowing Cup la candidatura del Comune di Varese come co-organizzatore, insieme al Comitato Organizzatore, degli appuntamenti internazionali del canottaggio 2024 e 2025 e con la candidatura per il mondiale assoluto del 2026, per la forte valenza sportiva, turistica ed economica che hanno per tutta la città”.