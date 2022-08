Openjobmetis, porte aperte ai tifosi per l’allenamento del 3 settembre

Fino a oggi sono pochi i tifosi della Openjobmetis che hanno visto all’opera i giocatori biancorossi e il loro nuovo coach, l’americano Matt Brase. Le sedute di questi giorni al palazzetto sono a porte chiuse e così soltanto chi è potuto “salire” a Gressoney-St-Jean la scorsa settimana (QUI il nostro reportage) ha potuto visionare Brown e compagni su un campo di gioco.

La “lacuna” potrà essere colmata sabato prossimo, 3 settembre, perché la società ha deciso di aprire le porte della Enerxenia Arena al pubblico, in occasione della seduta di allenamento giornaliera. (in alto: Jaron Johnson / foto Ossola/Pallacanestro Varese)

L’appuntamento è previsto a partire dalle 11,30 quando la squadra – palloni alla mano – si mostrerà per la prima volta in pubblico nella nostra città. Una occasione da sfruttare perché non così consueta; i dirigenti di scuola americana infatti non sono particolarmente propensi a lasciare le porte aperte durante gli allenamenti anche se lo stesso Brase – interpellato in conferenza stampa proprio da VareseNews – ha spiegato che all’interno del club si sta parlando di questa eventualità.

Da piazzale Gramsci comunque avvisano che non ci sarà il consueto “abbraccio”, nel senso che non sono previste sessioni di foto e autografi al termine dell’allenamento. Un appuntamento di quel tipo sarà invece organizzato più avanti, probabilmente nel centro di Varese.