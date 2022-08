Pedalando verso sud. Da Gorla Minore alla Calabria in bicicletta

In bicicletta per oltre 1100 chilometri da Gorla Minore a Trebisacce in provincia di Cosenza, in Calabria. È l’avventura compiuta da Giuseppe Aloise, residente a Gorla, insieme al cugino Simone Petrucci.

Partiti dal paese varesotto lo scorso 7 agosto, i due sono giunti a Trebisacce oggi, giovedì 11 agosto. Cinque giorni di intense pedalate, con circa 200 chilometri percorsi ogni al giorno. 39 anni Giuseppe e 41 anni Simone, i due cugini, grandi appassionati di ciclismo, hanno compiuto la lunga discesa dello stivale per testimoniare il proprio attaccamento alla terra natia.

Dal gruppo “Quelli dello Stelvio” arrivano i complimenti per l’impresa compiuta: “Il gruppo “Quelli dello Stelvio” si complimentano e sono orgogliosi della missione compiuta, portata a termine anche in memoria del cugino Nico”.