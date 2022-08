Pro Patria – Torres test a porte chiuse, intanto a Busto Arsizio prosegue la campagna abbonamenti

(Foto Roberta Corradin)

Ancora due test estivi per la Pro Patria, in attesa dell’inizio del campionato. Dopo la convincente prestazione casalinga di sabato contro il Milan Primavera di Ignazio Abate, la squadra di Busto Arsizio prosegue infatti la fase di preparazione alla nuova Serie C con altre due amichevoli in programma: la prima, casalinga ma a porte chiuse, sarà contro la Torres giovedì 4 agosto mentre la seconda, trasferta lacustre, è prevista nel pomeriggio di San Lorenzo a Besozzo contro il Verbano Calcio.

Ancora dunque 180 minuti di lavoro sul campo per i calciatori bianco-blu e mister Jorge Vargas, che al termine dell’amichevole contro la Primavera milanista ha sciolto insieme al direttore sportivo Sandro Turotti alcune riserve sul mercato bustocco, a partire dalla conferma a pieni voti di Giorgio Citterio, giovane attaccante classe 2003 proveniente dalle giovanili del Como aggregato alla squadra fin dal ritiro di Sondalo e tra i più brillanti sabato. Rimane tuttavia da capire quali saranno le prossime mosse considerati i lunghi stop che priveranno la squadra dei centrocampisti Rossi e Ghioldi.

Per uno Speroni che rimarrà chiuso il prossimo giovedì – circa trecento invece gli spettatori presenti sabato a Busto – c’è speranza parallela di poterlo riempire quando la posta in palio sarà diversa e il calore del pubblico risulterà davvero determinante nell’ottica di conquistare punti sul campo.

Nel frattempo infatti la società, che quest’estate ha come obiettivo quota 800 abbonati, ha dato il via alla terza settimana di campagna abbonamenti. Ecco gli orari dei Botteghini dello Stadio