Prospiano, Nizzolina, Gerbone e Marnate, tornano le sagre di settembre

Chi vive in valle Olona lo sa: il ritorno dalle ferie di agosto è meno traumatico grazie alle sagre che ogni anno tornano a rallegrare un po’ tutti, grandi e piccini. Un appuntamento irrinunciabile, in cui spesso si uniscono momenti importanti di devozione religiosa e preghiera, ad altri di incontro, festa e piacere gastronomico.

C’è davvero l’imbarazzo della scelta: il primo weekend di settembre vedrà la sovrapposizione fra la festa di Maria Nascente a Nizzolina di Marnate e quella del Gerbone.

Il secondo fine settimana sarà invece la volta della festa della Madonna dell’Albero nella frazione gorlese di Prospiano e della sagra di Santa Croce a Marnate. È davvero impossibile pensare di stare a casa.

2 – 5 SETTEMBRE NIZZOLINA

Il silenzio della chiesa di Nizzolina, la teca ove è posta la statua di Maria Bambina che sa far emozionare per i dettagli ricreati dall’artista, ma anche – alle spalle dell’edificio – l’allegra confusione, il profumo delle frittelle, gli attesi fuochi d’artificio.

La festa di Santa Maria Nascente a Nizzolina è tutto questo e ancora di più, perpetuando di anno in anno una tradizione che attira visitatori anche dai paesi limitrofi. Un motivo di orgoglio per i tanti appassionati volontari.

Il programma dei momenti religiosi e dell’area feste in oratorio:

3 – 4 SETTEMBRE FESTA DEL GERBONE

Divertimento, ottima cucina, momenti di incontro e spensieratezza: la festa del Gerbone di Olgiate Olona ogni anno rinnova l’appuntamento con il successo.

Quest’anno ci sarà inoltre la possibilità di provare a cimentarsi in diversi sport, grazie alla partecipazione delle associazioni sportive olgiatesi: una festa in loro onore che farà divertire grandi e piccini.

Ecco il programma della festa:

9 – 18 SETTEMBRE PROSPIANO

Il Santuario della Madonna dell’Albero a Prospiano durante le celebrazioni del mese di settembre

Il fascino del santuario della frazione, situato sulla strada che conduce a Cislago, nella periferia gorlese, è noto a chiunque lo abbia visto.

Una festa che sa unire una forte fede religiosa, che attinge alla devozione dei prospianesi per la Madonna dell’Albero e che negli anni è cambiata – dall’arrivo in elicottero della statua negli anni ’80 alle celebrazioni al santuario – pur mantenendo alcuni rituali molto amati, come la benedizione di auto, moto e biciclette. Un momento che richiama quando nel passato si portavano a benedire asini e buoi.

In parallelo a tutto ciò, un gruppo di volontari permette di unire preghiera e festa, proponendo musica, animazione per i più piccoli e un punto ristoro molto apprezzato.

Ecco il programma della festa della Madonna dell’Albero:

10 – 12 SETTEMBRE MARNATE

Un’altra festa che saprà unire importanti momenti religiosi al divertimento è la sagra di Santa Croce, che torna a impreziosire il settembre marnatese.

La Parrocchia ha messo in programma tanti momenti di preghiera e raccoglimento, ma anche la possibilità di vivere un incontro con don Stefano e don Germano, grazie ad un pranzo comunitario nell’area feste della sagra, presso le scuole medie. Una novità che sarà sicuramente apprezzata dai fedeli.

Lì sarà possibile gustarsi momenti di allegria grazie all’impegno e al sorriso di Pro loco Marnate, che proporrà la consueta ottima proposta gastronomica, momenti con il ballo e l’atteso spettacolo pirotecnico. In collaborazione con il Comune è previsto anche un omaggio alle associazioni sportive marnatesi.

Questi i programmi della Parrocchia S. Ilario e della festa:

Nizzolina, Gerbone, Prospiano e Marnate: quattro momenti importanti per le rispettive comunità, che quest’anno, superate le restrizioni Covid, tornano in grande stile.