Quattro nuovi arrivi in casa Varesina

La Varesina mette a segno quattro colpi di mercato per completare la rosa che affronterà il prossimo campionato di Serie D.

Per il reparto offensivo ha firmato l’attaccante Antonino Pino, siciliano classe 2000, che ha collezionato già oltre 70 presenze in categoria e arriva dalla vittoria del campionato da protagonista con il San Donato Tavarnelle, promosso in Serie C mettendo a segno 8 gol in 25 presenze.

Per la fascia mancina è arrivato il classe 2003 Andrea Pozzi, che ha già debuttato in maglia rossoblu nel secondo tempo nella sfida con la Real Calepina.

Proseguendo la collaborazione con Inter, arriva in prestito dai nerazzurri anche il talentuoso 2004 Tommaso Clerici che è andato a segno nell’amichevole contro l’Alcione.

A chiudere il poker è Thomas Lucentini, classe 2004 che l’anno scorso ha raccolto 24 presenze in D con il Cannara in Umbria e con 3 gettoni anche nella Rappresentativa LND al Torneo di Viareggio.