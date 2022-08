Recuperati dai vigili del fuoco 6 giovani sul tetto del Duomo di Como

Mattinata movimentata intorno al Duomo di Como. Verso le 7 di sabato 27 agosto, di fatti, due squadre dei vigili del fuoco con un’autoscala sono dovute intervenire per riportare a terra in sicurezza sei giovani che si sono arrampicati sul monumento.

Ancora da verificare il motivo del perché si trovassero in cima al Duomo, ma i sei – secondo le prime ricostruzioni cinque francesi e un italiano, quattro maschi e due femmine, di età compresa tra 22 e 32 anni – sono stati portati in Questura una volta riaccompagnati a terra.

I vigili del fuoco hanno poi fatto una ricognizione del monumento per verificare che non ci siano stati danni, soprattutto dal lato del Broletto dove si ipotizza si siano arrampicati. Presenti anche i sanitari, che non hanno per fortuna dovuto soccorrere nessuno dei protagonisti.