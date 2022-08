Il saluto di Alfredo Ambrosetti a Piero Angela \"il Campionissimo\"

C’è un “filo” che unisce Piero Angela a Varese. Si tratta di uno dei suoi cittadini più illustri: Alfredo Ambrosetti, “padre” dell’aggiornamento permanente e della consulenza internazionale, fondatore del Forum Ambrosetti di Villa D’Este a Cernobbio, uno dei più importanti crocevia dell’economia e della politica mondiale.

Ambrosetti e Angela tra gli anni ’80 e ’90 furono gli artefici di due significativi cicli del celeberrimo ciclo del programma “Quark”, ovvero “Quark Economia” (da cui scaturì anche un libro edito da Garzanti) e “Quark Europa”); al loro interno vennero affrontati e spiegati, con il tono semplice e accessibile tanto caro al grande divulgatore torinese, i cambiamenti in atto in Italia e nel Vecchio continente e le sfide alle quali le rispettive realtà socio-politiche sarebbero state chiamate a far fronte, il tutto con la “lente d’ingrandimento” dell’economia.

Ma non si trattò di una semplice collaborazione professionale: tra i due vi fu infatti sincera amicizia, come testimoniato peraltro dall’intervento del giornalista all’edizione 2020 de “I Campionissimi”, l’evento che con la regia di Ambrosetti porta ogni anno a Varese il gotha dello sport italiano e non solo. In quell’occasione Angela portò la propria riflessione sull’importanza della curiosità, che definì la base del proprio successo e la forza interiore capace di spingerlo quotidianamente ad essere attivo tutto il giorno su tante tematiche diverse.

E “Campionissimo” – oltre all’ironico “Treccani vivente” – è l’epiteto che Ambrosetti ha dedicato ad Angela, affidando il proprio commovente saluto a un necrologio sul “Corriere della Sera”, nel quale ha riversato parole di sincera ammirazione e gratitudine per il percorso umano e professionale intrapreso insieme.