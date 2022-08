Sconfitta di rigore per la Pro Patria in amichevole a Vercelli

Con i calendari finalmente pubblicati e il campionato pronto a partire (l’esordio per i tigrotti sarà sabato 3 settembre alle ore 17.30 contro l’Arzignano), la Pro Patria ha affrontato nel pomeriggio di sabato 27 agosto l’ultima amichevole precampionato, a tutti gli effetti un antipasto del Girone A di Serie C, affrontando la Pro Vercelli al “Piola”.

I padroni di casa si sono imposti 1-0 grazie al rigore realizzato al 27′ della ripresa da Della Morte (fallo di Vaghi su Bunino). Per la squadra di mister Vargas una buona prestazione, ma per la seconda volta – come settimana scorsa contro il Renate (leggi qui) – i tigrotti non riescono a trovare la via del gol. Nella ripresa i bustocchi ci hanno provato ripetutamente ma il portiere dei piemontesi Valentini non ha concesso gioie, mantenendo la sua porta immacolata.

Termina così 1-0, un risultato che lascia amaro che, al momento, non conta nulla. Si spera che il digiuno possa interrompersi nel momento migliore, con l’inizio del campionato.