Sconto benzina fino al 20 settembre

Servono 900 milioni per prorogare di un altro mese il taglio di 30 centesimi delle accise sulla benzina. Nell’incontro con i sindacati al Mef è stato richiesto di inserire il provvedimento nel decreto “Aiuti” bis.

Lo sconto attualmente in vigore scade il 21 agosto e la proroga dovrebbe estenderla fino al 20 settembre. Si tratta della quinta proroga da marzo 2022, quando il governo Draghi introdusse “uno sconto” su benzina, diesel, Gpl e metano per autotrazione, per contenere i rincari.

Negli ultimi giorni i prezzi del carburante in provincia di Varese, come si può vedere da questo sito, in modalità self, hanno oscillato tra 1,8 a 1,95 euro al litro.