Scritte “no vax” cancellate al parco giochi sul lungolago di Luino

Scritte cancellate al parco giochi sul lungolago di via Dante Alighieri a Luino. L’amministrazione comunale è intervenuta tempestivamente per ripristinare il decoro dell’area giochi turbata da scritte “no vax” da parte dei soliti ignoti che hanno vergato con una bomboletta la frase “Vaccini infarti tra i bambini”. Un gesto duramente condannato dall’assessore alla Sicurezza Ivan Martinelli che ieri voluto sottolineare come questi gesti «siano un costo per la collettività e che gli autori saranno individuati».