Sole, nuvole e qualche temporale per il fine settimana di Ferragosto

Il fine settimana che porta a Ferragosto (12, 13, 14, e 15 agosto) è per lo più soleggiato, ma con possibili rovesci soprattutto nella serata di venerdì e nel pomeriggio di lunedì. L’anticiclone africano risale ancora fino alla Francia e sulla Regione alpina, con temperature ancora sopra le medie stagionale, tuttavia una perturbazione in transito sui Balcani spingerà aria fresca da Est che potrebbe innescando temporali nella sera di venerdì. Una seconda perturbazione ma di origine atlantica potrebbe innescare temporali nella giornata di lunedì.

Nel dettaglio: venerdì 12 agosto soleggiato e ancora caldo. Dal pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme sui rilievi con temporali a partire da Orobie, Valtellina e Garda, in estensione anche alla pianura e all’Ovest in serata, accompagnati da rinforzi di vento orientale. Sabato 13 agosto ben soleggiato. Solo qualche nuvola irregolare su Piemonte e Prealpi al mattino in rapida dissoluzione e poche nuvole pomeridiane sui monti. Asciutto.

Domenica 14 agosto soleggiato con passaggi nuvolosi. Alcuni temporali potrebbero interessare le Alpi occidentali in serata. Altrove sarà asciutto. Temperature massime in leggero rialzo tra 30 e 33 gradi. La tendenza di lunedì 15 agosto, mattino soleggiato, possibili temporali nel pomeriggio, con temperature leggermente in rialzo.