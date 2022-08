Solo un peluche ad accogliere il Claun Pimpa a Kharkiv: “Piccolo custode del ricordo della gioia di un bimbo”

Dalla Siria all’Ucraina. L’estate del Claun Pimpa trascorre sempre nei paesi dilaniati da conflitti e odio. Una missione che porta avanti per “far sorridere il cielo”. Alla ricerca del suo pubblico di bambini, a cui regala qualche momento di svago e divertimento, strappando un sorriso là dove c’è spesso morte e distruzione.

In Ucraina, il Claun, nella vita Marco Rodari, ha deciso di non fermarsi a Leopoli ma di spingersi fin dove si sentono gli pari e gli scoppi dei cannoni.

In questi giorni è a Kharkiv, cittadina riconquistata dalle milizie ucraine ma che si trova in una posizione molto delicata mentre le truppe russe ritentano l’assalto.

Ad accoglierlo la tradizionale desolazione dei luoghi martoriati dalla guerra. E nemmeno un bambino: «Il naso rosso è arrivato anche a Saltivka (Kharkiv). Ma non ha trovato né Bimbi o Bimbe pronti ad accoglierlo, perché fuggiti o travolti dalla follia della guerra, che qui non ha risparmiato nessuno. Ma a voler guardare il bene, si trova sempre un segno di Speranza… Lo vedo in questo piccolo custode del ricordo della Gioia di un Bimbo… che mi dice che anche qui, si potrà tornare a Sorridere… Il Pimpa».

Un segnale di speranza che il Claun raccoglie per ripartire consapevole dell’’importanza della sua missione : «Questo è un quartiere completamente distrutto di Kharkiv dove sono scappati quasi tutti, ma a Kharkiv fortunatamente ci sono ancora bambini che sorridono e danno speranza a tutti noi »