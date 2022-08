Tricolore rally al penultimo atto: tra Crugnola e De Tommaso è sfida varesina

Il CIAR Sparco, ovvero il campionato italiano assoluto di rally, si avvicina alla conclusione e nel prossimo fine settimana manderà in scena la penultima delle sette tappe in calendario. Parliamo del Rally 1000 Miglia disegnato sulle strade del Bresciano che saranno teatro dell’ennesimo duello stagionale tutto a tinte varesine tra Andrea Crugnola e Damiano De Tommaso che (salvo una rimonta di Fabio Andolfi) si contenderanno il titolo tricolore.

Al “1000 Miglia” Crugnola e De Tommaso arriveranno distanziati di 9,5 punti: il pilota di Varese ne ha raccolti finora 101,50, quello di Ispra è a quota 92 ed entrambi hanno conquistato bottino nelle cinque gare disputate fino a questo momento. Un dato da non sottovalutare perché la classifica finale conterà 6 risultati (sui 7 possibili) e nel cosiddetto “gioco degli scarti” – a oggi – sarebbe Crugnola a dover rinunciare a un numero maggiore di punti (i 12 del Roma Capitale) rispetto a De Tommaso (che scarterebbe gli 8 di Alba). In questo senso invece Andolfi, terzo a quota 61, ha uno “zero” collezionato a Roma e quindi non avrà altri conteggi da fare.

La novità del Mille Miglia è il cambio di navigatore per De Tommaso che tornerà a essere affiancato dal sanmarinese Massimo Bizzocchi, per l’occasione sostituto di Giorgia Ascalone (assenza già prevista per ragioni personali). Confermata invece la vettura, la Skoda Fabia Rally 2 attrezzata dalla CR Motorsport con cui il 26enne di Ispra ha conquistato un’eccezionale vittoria nel Roma Capitale, valido oltre che per il CIAR (secondo successo dopo il Targa Florio) anche per il Campionato Europeo.

È invece tutto all’insegna delle conferme il “box” di Crugnola che avrà accanto Pietro Ometto, da quattro stagioni “titolare” del sedile di destra sulle vetture condotte dal 33enne di Calcinate del Pesce. Andrea sarà al volante della Citroen C3 della FPF Sport, una garanzia tra le sue mani.

QUI CRUGNOLA

«Mi avvicino al 1000 Miglia con l’incognita del meteo: potrebbe piovere e rendere tutto più complicato. Inoltre abbiamo già fatto un test che è andato molto bene ma sull’asciutto; comunque le condizioni saranno uguali per tutti e se pioverà ce le metteremo tutta, ugualmente». Crugnola, come pure De Tommaso, non circoscrive la lotta per la vittoria al derby varesino: «Andolfi è ancora in gioco per la classifica finale mentre a Brescia ci proveranno in tanti: Albertini corre in casa, altri hanno poco da perdere. Io e Damiano ci terremo d’occhio, ovviamente, ma dovremo guardarci anche dagli altri. Lo scorso anno arrivai secondo, vediamo come sono le condizioni delle prove per capire come affrontare la gara».

QUI DE TOMMASO

«Giorgia non può essere in gara e quindi sono andato sul sicuro richiamando Bizzocchi, un navigatore con cui ho già gareggiato a lungo e mi sono sempre trovato bene. In questo momento della stagione non aveva senso provare una novità e ho grande fiducia in Massimo». La vittoria di Roma ha proiettato l’isprese su un piano ancora più alto: «Essere qui a giocarmi il titolo con Andrea è incredibile ed è stato bellissimo vincere in Sicilia e nel Lazio. Però, per come sono fatto io, quando arriva la gara successiva i risultati ottenuti non contano più e mi trovo a pensare se sarò all’altezza del nuovo confronto».

Anche De Tommaso vede un campo avversario ampio: «Mi attendo la solita battaglia: Andolfi può tornare in gioco, anche perché l’ultima prova (il Due Valli) avrà coefficiente maggiorato. Albertini abita sul percorso, Basso ha trovato il feeling con la Hyundai e cerca una vittoria mentre altri vorranno inserirsi. A me la gara piace anche se l’ho disputata solo lo scorso anno: è tecnica e molto tosta».

IL PROGRAMMA

Il duello comincerà fin dal venerdì pomeriggio con la power stage, la prova spettacolo di 2,5 Km che assegna punti per la classifica assoluta (restano in carniere anche in caso di successivo ritiro). A Roma, per la prima volta, De Tommaso ha battuto Crugnola strappando i 3 punti per il vincitore; in precedenza Andrea aveva ottenuto bottino pieno in tre circostanze oltre a un terzo posto (quindi 1 punto) dietro ad Andolfi e Albertini. Nelle power stage finora Crugnola ha ottenuto 12 punti contro i 7 di Damiano, “inezie” che però contano tanto quando si fanno i conti finali.

Il rally per il resto si disputerà per intero al sabato tra le 7,15 e le 17,30 circa con arrivo (alle 19) e premiazione posizionati in piazzale Arnaldo a Brescia. Otto le PS del sabato, con due passaggi per ciascuno dei quattro tratti coinvolti: Provaglio Val Sabbia (10 Km), Irma (14,45), Moerna (11,18) e soprattutto Pertiche, ben 26,19 chilometri. Come spiegato da “Cru”, l’incognita tempo e quelle relative agli pneumatici possono sparigliare le carte. I conti, come sempre, si faranno alla fine anche in chiave CIAR.