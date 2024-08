A4 Milano-Brescia, riaperto il tratto Agrate – Allacciamento A58 in entrambe le direzioni

Sulla A4 Milano-Brescia, sono terminati in anticipo rispetto al programma i lavori di posa cavi. Di conseguenza, è stata annullata l’ultima notte di chiusura del tratto compreso tra Agrate e l’allacciamento con la A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, in entrambe le direzioni, Brescia e Milano, che era prevista dalle 23:00 di questa sera, giovedì 22, alle 5:00 di venerdì 23 agosto.

Sarà regolarmente aperto anche il ramo di immissione sulla A4 verso Milano dall’area di servizio “Brianza nord” (si ricorda che l’area di servizio “Brianza nord” è stata sempre regolarmente aperta anche nelle precedenti notti di chiusura).

