Ventenne finisce con l’auto contro una cancellata ad Albavilla

Forse un colpo di sonno, o una distrazione. Sta di fatto che prima dell’alba i residenti della via Brianza ad Albavilla in provincia di Como si sono svegliati per un gran fracasso dovuto all’impatto di un’auto contro il cancello di un’abitazione. All’interno della vettura un ventenne ferito in maniera lieve.

Alle 6.15 l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco che ha messo in sicurezza il veicolo fortemente lesionato con l’impatto contro la cancellata. Il ragazzo è stato poi soccorso da un’ambulanza e portato al pronto soccorso di Erba.