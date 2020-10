Incidente nella notte, ventenni in ospedale

Incidente stradale con feriti, nella notte, ad Albavilla, tra Como ed Erba.

È accaduto intorno alle 3.30 di notte, l’auto è uscita di strada sul curvone di via Brianza, la vecchia strada principale che porta verso Albese con Cassano.

Sul posto sono arrivate ben tre ambulanze. Sono stati soccorsi quattro ragazzi a bordo, per fortuna non in pericolo di vita, due di 18, una di 19 e uno di 21 anni (due sono stati portati in ospedale a Cantù ed Erba).

Oltre ai mezzi del 118, in posto sono arrivati anche carabinieri e vigili del fuoco.