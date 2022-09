Da 0 a sei anni, a Gavirate inaugurato il nuovo polo didattico di via Graziani

Il primo settembre a Gavirate è stato ufficialmente aperto l’anno scolastico per i bimbi dell’infanzia. Con l’occasione è stato inaugurati il Polo 0/6 presso la struttura di via A. P. Graziani.

Un progetto che l’Amministrazione Comunale di Gavirate ha fortemente voluto e al quale si è lungamente lavorato per creare un “polo” educativo che operasse in sinergia con la condivisione di progetti, obiettivi e modalità operative comuni. Tutto questo affinché i bambini siano inseriti in un percorso diverso ma unico che, partendo dall’asilo nido, attraversa la sezione primavera e si conclude con la Scuola Comunale dell’Infanzia.

Lo stabile di via Graziani, durante l’estate si è trasformato in un cantiere per predisporre adeguatamente gli spazi per ogni segmento del Polo che comprende due sezioni di Asilo Nido, una sezione Primavera e due classi di Scuola dell’Infanzia.

Ed oggi, i bambini già frequentanti la struttura si sono ritrovati in un ambiente completamente rinnovato, colorato ed accogliente ancor più strutturato a misura di bambino mentre per i nuovi bambini, a parte qualche lacrima di rito per la nuova esperienza, c’è stato immediatamente lo stupore delle molteplici opportunità di spazi, di gioco e di socializzazione con gli educatori e gli altri bimbi.

All’apertura ufficiale del Polo erano presenti i rappresentanti dell’Amministrazione nella persona del Sindaco, dott.ssa Silvana Alberio, dell’Assessore ai Servizi Sociali, dott.ssa Giuliana Bianchi, del Segretario Generale dott. Antonio Dipasquale e dei Funzionari M. Carla Scarfò e Alida Fabrin, referenti dei segmenti del Polo che hanno voluto condividere con i bambini questo momento “storico” e suggellare l’apertura del nuovo anno scolastico con il taglio del nastro a significare l’avvio di una nuova significativa esperienza educativa nel nostro Comune.

Molteplici i progetti che sono stati predisposti per garantire un alto livello di qualità educativa e di benessere dei bambini. Tra questi, da evidenziare, il progetto “Bilinguismo”, per il momento, strutturato per la Scuola dell’Infanzia dove, quotidianamente, per un numero significativo di ore è presente una docente specializzata nell’insegnamento della lingua inglese ai bambini di questa fascia di età i quali impareranno giocando e saranno, negli anni a venire, più facilitati nell’apprendimento di questa lingua straniera la cui conoscenza è diventata ormai imprescindibile.

Da sottolineare la grande emozione delle docenti e di tutti gli educatori che hanno lavorato per la realizzazione del progetto ed anche la grande gioia e l’affetto che hanno dimostrato nell’accogliere nuovamente i loro bambini e nel far sentire accolti i nuovi bambini.