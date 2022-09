Accordo tra Ma.Ga e Ordine degli Architetti: tanti eventi, in nome del design

Un accordo improntato sulle tematiche del design e della cultura del bello tra il museo Ma.Ga e l’ordine degli architetti: è quello che è stato siglato tra le due istituzioni ed annunciato dalla direttrice del Ma.Ga Emma Zanella e dalla presidente dell’Ordine degli Architetti Elena Brusa Pasquè, insieme al presidente della Fondazione Pio Manzù Giacomo Manzoni e dal presidente della commissione design dell’ordine degli architetti Giorgio Caporaso.

«Un’idea nata da Elena Brusa Pasquè e Marina Bianchi, che ringrazio – Spiega Emma Zanella – E che creerà una programmazione importante sulle tematiche dell’architettura, della cultura del design e della promozione educativa e formativa».

«Quello del museo Ma.Ga è uno spazio meraviglioso, dove si possono imparare a vedere le cose con altri occhi – Ha commentato Elena Brusa Pasquè – Ed è la collaborazione ideale, perchè quello che fanno davvero gli architetti è essere visionari».

L’accordo, di durata triennale, darà fin da subito i suoi frutti con un ciclo di lectures intitolato “dialoghi di design”, il cui primo incontro è fissato per il 22 settembre alle 17.30: ospiti saranno Elisabetta Cozzi, direttrice e fondatrice del museo Fratelli Cozzi a Legnano che ospita una importante collezione di auto Alfa Romeo e Federica Sala, designer curator e curatrice di mostre dedicate al design.

Tra gli ospiti degli altri incontri, illustrati questa mattina dal referente della commissione Design dell’ordine degli architetti di Varese, ci sarà anche il presidente di ADI Luciano Galimberti, le curatrici dei musei Kartell e Alessi Elisa Storace e Gloria Barcellini e Francesco Scullica, coordinatore del corso di studi della laurea triennale in “Design degli Interni” e di quello magistrale in “Interior and Spatial Design” nella Scuola del Design del Politecnico di Milano.

LA PRESENTAZIONE DELL’ACCORDO IN DIRETTA

LE ALTRE INFO

Il coordinatore della commissione Design e economia circolare dell’ordine e’ Giorgio Caporaso. La referente per il consiglio e’ Francesca de Tomasi, che cura anche l’internazionalizzazione.

La grafica dei Manifesti dell’ordine è curata da Roberta Pietrobelli.

Gli eventi e le visite delle mostre al Maga, a fronte della consegna del biglietto di ingresso alla segreteria dell’ordine, consentiranno l’attribuzione di un credito formativo.

Gli eventi organizzati tra Ordine Fondazione Pio Manzu’ e Fondazione Maga produrranno i crediti che di volta in volta saranno indicati nelle locandine.

La commissione design ed economia circolare è aperta agli architetti iscritti e ai cultori o appassionati della materia che potranno partecipare attivamente alla organizzazione degli eventi o delle Mostre insieme a queste fondazioni.