“Addio dottor Francesco, ci hai insegnato quanto è importante il rapporto tra medico e paziente”

Domenica 11 settembre si è spento Francesco Lateana, medico di base a Ternate e Varano Borghi. Una triste notizia per le due comunità di cui si è preso cura fin dalla metà degli anni ’70, quando fresco di laurea aveva cominciato l’attività. Un vero punto di riferimento per tanti cittadini, che lo ricordano come un vero medico di famiglia, preparato e sempre disponibile. E con affetto lo ricordano anche i suoi “allievi”, i ragazzi del Corso Oss del Gulliver di Varese dell’anno 2019, che hanno voluto ricordarlo con una lettera dolce e piena di affetto. Eccola di seguito

Caro Prof. Francesco

Siamo i ragazzi del Corso Oss del Gulliver di Varese dell’anno 2019 e desideriamo dedicarTI questa lettera per farTi capire quanto Tu sia stato importante per tutti noi e quanto ci mancherai proprio ora che non potremo più incontrarTi ( ti diamo del “TU” perché per te era importante avere un rapporto confidenziale con noi).

Ci tenevamo ad esprimerTi il nostro ringraziamento, Ti ricorderemo per tutto ciò che, grazie alla Tua passione per la conoscenza e il rapporto interpersonale medico/ paziente, sei riuscito a trasmetterci.

Leggendo fra i nostri ricordi ritorniamo ai viaggi di cui spesso ci parlavi e con il sorriso affrontavi la vita.

Fin da subito abbiamo scoperto quanto fossimo tutti nel tuo cuore e quanto Tu fossi parte integrale del nostro gruppo classe.

In poco tempo sei riuscito a farci capire che si vive intensamente con goliardia solo vivendo attimo per attimo ogni prezioso istante.

La morte non riuscirà mai a privarci del tutto della Tua presenza, perché le persone care non ci lasciano mai!

Resteranno sempre vivi in noi i tuoi racconti di esperienze vissute o le battute che ci regalavi tirandoci su di morale se ci vedevi stanchi e demotivati.

Per tutte le Tue parole ed i comportamenti Tu hai guadagnato la nostra totale fiducia, rispetto e stima che Ti collocano al primo posto nella scala dei valori di un insegnante- medico di base.

Il nostro non vuol essere un “addio” ma uno dei tanti “arrivederci”…. O ” CIAO RAGAZZI” uno di quelli di fine lezione sia in presenza che su zoom (a causa del covid .)

La Tua scomparsa ci ha lasciati nell’impossibilità di ringraziarTi per la Tua infinita pazienza, simpatia e sensibilità. Abbiamo trascorso insieme ore ed ore intervallando con la lezione di medicina qualche battuta sulla tua amata Juventus.

Quante immagini felici dei tanti momenti belli passati con Te. Per noi non sei stato solo un grandissimo professore, ma un maestro di vita comprensivo ed affettuoso, quasi come un padre che avvia i propri figli alla vita lavorativa nel campo sanitario offrendo con amore per il tuo lavoro il proprio esempio.

Potremmo riempire pagine e pagine, perché sono ormai tanti i ricordi che ci legano a TE Quegli stessi che conserveremo amorevolmente nei nostri cuori! Siamo orgogliosi di aver fatto parte di un piccolo spazio della Tua vita… Grazie per il Tuo sorriso, ci mancherai prof. tantissimo….e ci accorgeremo di continuare a volerTI bene…sempre, per la Tua comprensione, il Tuo sostegno ed il Tuo affetto .

Quante cose ci ha insegnato e non solo relative al mondo dello studio e della medicina …e sempre con un sorriso e allegria!

Un MEDICO che ci ha fatto capire e ci ha dimostrato che per quel lavoro non basta solo la conoscenza ma anche saperla trasmettere con amore, con professionalità ed empatia

Questo è il nostro modo per non dimenticarTi…..le nostre parole per TE..

Un caro abbraccio al nostro caro medico di base e professore Francesco.

Con immenso affetto dai tuoi ragazzi del corso oss 2019 che si stringono in un caloroso abbraccio alla tua famiglia e al tuo adorato figlio