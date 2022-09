Il dottor Lateana non c’è più, l’addio di Varano Borghi e Ternate

Francesco Lateana, medico di base a Ternate e Varano Borghi, se ne è andato domenica 11 settembre. Una triste notizia per le due comunità di cui si è preso cura fin dalla metà degli anni ’70, quando fresco di laurea aveva cominciato l’attività. Un vero punto di riferimento per tanti cittadini, che lo ricordano come un vero medico di famiglia, preparato e sempre disponibile. I funerali si terranno mercoledì 14 settembre alle 10.30 a Varano Borghi.

«Francesco Lateana era nato a Trani – lo ricordano il sindaco di Varano Borghi Maurizio Volpi e tutta l’amministrazione comunale -. Sulle sue origini raccontava, con un accento marcato che non aveva mai perso, di essersi laureato mantenendosi con le borse di studio, e della sua città spiegava quanto fosse fantastica e storica. Varano e Ternate lo ricordano come medico di famiglia di una volta, preparato e sempre disponibile per suoi pazienti e anche per tutti i ragazzi durante gli eventi sportivi. Ha curato tutti in ogni occasione fino all’ultimo giorno. Accompagnava i malati terminali offrendo sempre assistenza medica, ma soprattutto umana. Alle loro famiglie diceva sempre una frase: “È grave ma io ci sono”. In queste parole si capisce il medico e la persona. Durante la pandemia, anche se era in pensione, ha continuato l’attività di medico al poliambulatorio di Comabbio come direttore sanitario e visitando i pazienti più gravi a casa, nonostante i rischi. Nello stesso periodo lavorava anche come medico in una struttura per anziani e si vantava perché lì nessun anziano aveva contratto il virus. Curare per lui era una vocazione. Il dottor Lateana ha partecipato alla vita del comune di Varano Borghi anche come consigliere dal 2014 al 2019. Una presenza voluta dal sindaco, in quanto professionista e persona decisamente preparata nel suo campo. Juventino da sempre diceva che avrebbe tagliato i capelli se la Juventus avesse vinto la Champions. Il paese non perde un medico, ma IL medico. Il dottor Lateana lascia un vuoto incolmabile per tutta la comunità».

«Partecipiamo – scrive anche il sindaco di Ternate Lorenzo Baratelli insieme a tutta l’amministrazione comunale – al dolore per la perdita del caro nostro dottor Francesco Lateana. Medico a Ternate dal 1979 fino a pochi anni fa, ha sempre svolto la sua professione medica con grande passione e competenza. Dotato di grande umanità e umiltà, non ha mai negato il suo aiuto e il suo supporto medico a chi glielo chiedesse, annoverandolo tra i medici più amati nel territorio. Facciamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia».

«Esprimiamo il nostro sentito cordoglio – aggiungono i soci della Pro Loco di Varano Borghi – per la scomparsa del dottor Lateana, professionista esemplare, amico di molti e spesso parte attiva della nostra associazione. Grazie di tutto Francesco».