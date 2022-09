Allerta gialla per temporali sulle Prealpi del Varesotto: è il nuovo avviso diramato da Regione Lombardia a partire dal tardo pomeriggio di oggi.

Sulla Lombardia si assisterà ad un aumento dell‘instabilità dalla seconda parte delle giornata di oggi, martedì 6, favorito da un lieve calo termico in quota. Dal pomeriggio possibile sviluppo di rovesci e temporali sui settori Alpini e Prealpini, meno probabili in Appennino, con fenomeni in possibile sconfinamento lungo la fascia dell’alta pianura in nottata. Durante la notte e nelle successive prime ore di mercoledì 7 le precipitazioni saranno più probabili sui settori centro-occidentali. I temporali associati potranno risultare di moderata intensità, localmente forti sui settori prealpini e non si escludono locali grandinate con chicchi di piccole-medie dimensioni. Venti generalmente deboli con raffiche localmente forti in prossimità degli eventi temporaleschi.

Nel corso della giornata di mercoledì si assisterà ad un aumento dell’instabilità già dal mattino sui settori Alpini e Prealpini. Sul Varesotto in particolare i rovesci e temporali sono previsti anche nella prima parte della giornata, oltre che su Lario e Prealpi occidentali, con locali sconfinamenti su Orobie, medio-bassa Valtellina e Valchiavenna. Nel corso del pomeriggio è prevista un’ulteriore intensificazione dei fenomeni, che potranno essere più organizzati e localmente persistenti in particolare tra la sera e la notte.