Altri tre mesi di disagi, Angei (Lega): «Una data certa per la chiusura del cantiere di largo Flaiano»

Il cantiere di largo Flaiano è ancora una volta al centro delle polemiche per l’opposizione a Varese a causa dei disagi prolungati che sta creando al traffico cittadino. Il vicecapogruppo della Lega Stefano Angei ha protocollato un’interrogazione sulla proroga dell’ordinanza per il senso unico alternato tra via Gasparotto e largo Flaiano: «Il comune dichiari tempistiche certe» – è la richiesta.

L’interrogazione presentata all’assessore Civati chiede di sapere, ancora una volta, quali saranno le sorti di questo «cantiere infinito». Dichiara Stefano Angei: «Civati aveva risposto ad una mia interrogazione di maggio, dove già allora incalzavo il comune a fornire tempi certi in merito alla durata dei lavori, e di tutta risposta, l’assessore si appellava al buon cuore e alla comprensione dei varesini per i disagi».

Angei prosegue e rincara la dose: «Adesso apprendiamo che l’ordinanza per il senso unico è stata prorogata di altri tre mesi, quando Civati, in pompa magna aveva dichiarato alla stampa che il cantiere sarebbe terminato in agosto».

L’interrogazione ha anche lo scopo di sapere le intenzioni dell’amministrazione in merito alla sicurezza stradale in quell’area, poiché «molti residenti mi hanno riportato il verificarsi, troppo spesso, di situazioni pericolose – sottolinea il consigliere -, dovute alla scarsa illuminazione ed anche a manovre avventate di alcuni automobilisti che utilizzano impropriamente l’area del benzinaio per “tagliare” la strada. Mi domando ancora quanta pazienza e buon cuore e comprensione dovranno dimostrare i varesini, stante anche l’imminente inizio delle scuole e il ritorno alla routine quotidiana per i lavoratori».

Conclude l’esponente leghista: «Speriamo almeno che questa volta venga fornita una data certa di fine lavori, e che questa risposta pervenga anche nei tempi prescritti».