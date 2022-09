Auto fuori strada a Dumenza

Circa alle 16:00 di questo pomeriggio un automobilista, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura in via Alessandro Volta a Dumenza, andando a sbattere contro un muretto presente a bordo della carreggiata.

Fortunatamente non si registrano conseguenze per il conducente coinvolto, per cui non è stato necessario l’intervento del 108. Sul posto solo il Soccorso Stradale per liberare la strada provinciale che collega il paese ad Agra e Curiglia e i Carabinieri.