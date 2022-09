Basilico confermato alla guida di Fdi città di Varese

Il Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia Andrea Pelliccini confermato il ruolo dell’avvocato Augusto Basilico quale responsabile del circolo territoriale di Varese, incarico che il noto penalista aveva ricevuto ad interim nel periodo elettorale.

“L’ avvocato Basilico – dichiara Pellicini – durante la campagna elettorale ha dimostrato capacità e presenza, riuscendo a motivare gli iscritti in un momento determinante per la storia della Destra. L’ evento di Varese del 18 settembre in Piazza Repubblica, per il quale ha lavorato magistralmente Mariella Meucci, è stato un successo sotto tutti gli aspetti. Sono certo – conclude Pellicini – che Augusto Basilico saprà condurre il circolo con capacità e saggezza con l’aiuto delle energie più importanti del partito, ad iniziare dai Consiglieri Comunali Luigi Zocchi e Salvatore Giordano”.