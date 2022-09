A Bodio Lomnago inaugurato un “pedibus d’artista”

Matitone colorate per segnalare il percorso del pedibus. È con questa la bella idea che a Bodio Lomnago si apre l’anno scolastico.

Una piccola festa in piazza Benemerita questa mattina, lunedì 12 settembre, per inaugurare l’opera di un’artista svizzera, Patrizia Pfenninger, a cui hanno partecipato i bambini della scuola primaria San Giovanni Bosco, con le loro maestre.

Le matite colorate “para pedonali d’artista”, i Pastelli Pedonali Pfenninger, segnalano la presenza delle scuole agli automobilisti e accompagnano i passi degli alunni che entrano a scuola. Una scelta precisa quella dell’artista, ma anche dell’amministrazione comunale di Bodio, che con questa “installazione” sceglie un approccio gioioso alla sicurezza stradale. Lo scopo è quello di migliorare i luoghi e gli spazi in modo economico ed ecologico.

«Da qualche anno l’amministrazione comunale ha in progetto di organizzare un’iniziativa per accompagnare i bambini a piedi a scuola, sotto la supervisione di un adulto -ha spiegato il sindaco Eleonora Paolelli, che ha aperto l’inaugurazione ricordano la maestra Marina scomparsa un paio d’anni fa -. Prima della pandemia, abbiamo iniziato a tracciare dei percorsi, oggi si concretizza quindi il nostro obiettivo. Ora chiediamo ai genitori di spendere un po’ del proprio tempo per portare i bambini a scuola a piedi. Sarà un nuovo inizio: scegliamo insieme i percorsi possibili».

Dopo l’alzabandiera e la benedizione di don Carlo Colombo, presente anche il vicesindaco Matteo Capuzzi, il Comitato Genitori ha distribuito ai bambini delle matite colorate. Davide, il sindaco dei ragazzi di Bodio con i suoi compagni ha poi “tagliato il nastro”, scoprendo le matite.

«I Pastelli Pedonali modificano gli ambienti e le persone che li attraversano, questo è l’intento delle mie opere -ha detto l’artista Patrizia Pfenninger, che nel 2018 ha ricevuto il Premio Borsellino per le campagne contro la mafia realizzate con Klaus Davi e Pasquale Diaferia – . La speranza è che il messaggio dei Pastelli Pedonali Pfenninger venga colto da altre amministrazioni comunali, italiane e svizzere, per tutelare la sicurezza degli alunni, aiutando gli automobilisti a rispettare le aree delicate intorno a scuole, oratori, centri sportivi e sociali».