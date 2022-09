Cade da un ponte ad Arizzano e lo recuperano i vigili del fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Verbania questa mattina, lunedì 12 settembre, alle 08.30 per il recupero di una persona caduta sotto il ponte stradale nelle vicinanze del minigolf in località San Martino ad Arizzano, sulle alture di Verbania (foto: Vigili del fuoco comando di Verbania).

L’uomo, un quarantaquattrenne residente ad Arizzano, per cause in corso di accertamento si trovava sotto il ponte, impossibilitato a muoversi a causa dei traumi agli arti subiti dopo una caduta. Lui stesso allertava i soccorsi e una volta individuato e stabilizzato con l’ausilio di personale Saf (speleo alpino fluviale) del comando vigili del fuoco di Verbania con autoscala e in collaborazione con il Soccorso alpino e speleologico, si provvedeva al recupero per consegnarlo al personale sanitario del 118 per trasportarlo al dea del Castelli di Verbania. Sul posto i carabinieri di Premeno.