Caduta in moto sulla superstrada di Malpensa, due ricoveri

Sono due le persone rimaste coinvolte nella caduta in moto che si è verificata nel pomeriggio di domenica 4 settembre lungo la superstrada di Malpensa nei pressi del terminal 2. Si tratta di un uomo di 52 anni e una donna di 51 anni caduti intorno alle 15.20.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari della croce rossa di Gallarate e di Busto Arsizio e i due sono stati trasferiti in pronto soccorso a Gallarate per essere curati: uno in codice verde e l’altro, più serio, in codice giallo.