Chiusure notturne per lavori sull’autostrada A9 Lainate – Como – Chiasso

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di ordinaria manutenzione e per attività di ispezione delle opere d’arte, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Dalle 22 di lunedì 26 settembre alle 5 di martedì 27 settembre

-sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate.

Lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

Dalle 22 di mercoledì 28 settembre alle 5 di giovedì 29 settembre sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.

Dalle 22 di martedì 27 settembre alle 5 di mercoledì 28 settembre e nelle due notti di giovedì 29 e venerdì 30 settembre con orario 22:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Como Centro, in entrata in entrambe le direzioni-verso Lainate e Chiasso.

Itinerari consigliati:

-Per la chiusura del tratto Como Centro-Chiasso, verso Chiasso:

per i veicoli leggeri: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, seguire le indicazioni sulla SP17, percorrere Viale San Fermo della Battaglia e Via Bellinzona, fino a raggiungere la dogana cittadina, per un totale di circa 8 km;

per i mezzi pesanti con peso superiore a 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere Via Cecilio, Via Pasquale Paoli, Via Napoleona e Via Innocenzo XI, fino a raggiungere la dogana cittadina.

-Per le chiusure dei tratti verso Lainate: utilizzare il percorso inverso sopra descritto.

-Per la chiusura dell’entrata di Como Centro verso Lainate: entrare alla stazione di Fino Mornasco, al km 29+800.